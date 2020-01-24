Нуну Эшпириту Санту остался доволен игрой «Вулверхэмптона» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением о матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2).
«Я не разочарован результатом, это был хороший матч. Мы сыграли в качественный футбол, и нам не стоит разочаровываться. Команда неплохо оборонялась, была хорошо организована. Нам по-прежнему есть над чем работать. Мы намерены продолжать расти.
В концовке матча у нас был хороший момент, мы могли сравнят счёт. В целом я доволен, что мы провели такой матч. Мы противостояли невероятной команде. «Вулверхэмптон» и хочет играть такие матчи», — приводит слова Санту ВВС.
«Вулверхэмптон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 34 очка в 24 турах Премьер-лиги.
- 24 января 2020
-
12:23
-
12:06
-
12:04
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:38
-
11:02
-
11:02
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
08:57
-
08:45
-
08:30
-
06:16
-
04:45
-
03:21
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:37
-
00:52
-
00:28
-
00:19
- 23 января 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:21