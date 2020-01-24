Нуну Эшпириту Санту остался доволен игрой «Вулверхэмптона» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением о матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2).

«Я не разочарован результатом, это был хороший матч. Мы сыграли в качественный футбол, и нам не стоит разочаровываться. Команда неплохо оборонялась, была хорошо организована. Нам по-прежнему есть над чем работать. Мы намерены продолжать расти.

В концовке матча у нас был хороший момент, мы могли сравнят счёт. В целом я доволен, что мы провели такой матч. Мы противостояли невероятной команде. «Вулверхэмптон» и хочет играть такие матчи», — приводит слова Санту ВВС.

«Вулверхэмптон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 34 очка в 24 турах Премьер-лиги.