«Млада-Болеслав» сообщил, что Комличенко близок к переходу в московский клуб

«Млада-Болеслав» на своём официальном сайте выступил с заявлением о возможном уходе нападающего Николая Комличенко.



По словам пресс-службы, в настоящее время 24-летний футболист близок к переходу в московский клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге. Николай улетел в столицу России для прохождения медицинского обследования перед трансфером.



«Коля сейчас работает над трансферным предложением. Он получил разрешение от клуба на отъезд из расположения команды, чтобы разобраться со всем в ближайшие дни. Мы находимся в тесном контакте с клубом, игроком и агентством. Как только ситуация разрешится, мы немедленно проинформируем спортивное сообщество об этом и предоставим подробности», — сказал спортивный директор «Млада-Болеслава» Йозеф Жинох.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что сегодня, 24 января, Комличенко пройдёт медосмотр в московском «Динамо».

Комличенко 24 января пройдёт медосмотр в «Динамо»