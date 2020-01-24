Симеоне взял на себя ответственность после вылета из Кубка Испании
Диего Симеоне поделился мнением о матче 1/16 финала Кубка Испании с «Культураль Леонеса» (1:2).
«С тех пор как я возглавил «Атлетико», моё желание работать в этом клубе никогда не пропадало. Серии пенальти, дополнительное время в Лиге чемпионов меня не изменили. Ничего не изменится и после вылета из Кубка Испании. У нас качественная команда, а результаты придут.
Нам не хватало завершения атак. У Витоло и Томаса были моменты, Сауль бил головой. Вратарь соперников показал невероятную игру. Они играли смело и сыграли прекрасный матч. Мы свои моменты не реализовали. Футбол становится сложнее, когда не можешь забить. Исключительно на мне лежит ответственность. «Атлетико» нужно продолжать работать, другого выбора нет», – цитирует Симеоне Маrca.
«Атлетико» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании
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