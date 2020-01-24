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Бывший шеф-скаут «Спартака»: Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас

Бывший шеф-скаут «Спартака»: Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас
Футбол / РПЛ 0

Бывший шеф-скаут московского «Спартака» Александр Аверьянов рассказал об изменениях в работе селекционного отдела во времена работы Массимо Карреры на посту главного тренера команды.

«Когда перестали ездить в командировки? Наверное, после того как Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас. Мы предлагаем игрока, а он не нужен, не рассматривается. Ну и смысл ехать?

А ездить-то надо. В Бразилии ты же не только смотришь Айртона в матче «Флуминенсе» — «Коринтианс», но и за счёт накопленных контактов собираешь много полезной информации. Всё же, как ни крути, футбол в Бразилии уникален и всегда будет одним из лучших в мире», — приводятся слова Аверьянова на сайте телеканала «Матч».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны. В настоящее время итальянец работает в афинском АЕКе.

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