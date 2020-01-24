Стали известны имена всех трёх игроков, подозреваемых в ставках на матчи своей команды

Сегодня, 24 января, комитет по этике РФС рассмотрит дела трёх футболистов, делавших ставки на матчи своей команды.

Все трое игроков выступали за «Машук КМВ». Как стало известно «Чемпионату», кроме вратаря Ярослава Малолеткова, ранее отрицавшего своё участие в ставках на игры «Машук КМВ», в ставках на матчи обвиняются Роман Демидов и Даниил Лезгинцев. Им грозит отстранение от футбола на разные сроки.

В прошлом сезоне в ПФЛ был скандал на фоне подозрений в договорном матче. Участниками той встречи были «Чайка» из Песчанокопского и «Черноморец» из Новороссийска.

Также ранее стало известно, что РФС назначил бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина на пост офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.