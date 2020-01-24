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Глушаков: Овечкин советовал где-то что-то смягчить. Я ответил, что предателей не прощаю

Глушаков: Овечкин советовал где-то что-то смягчить. Я ответил, что предателей не прощаю
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказался о своей ситуации в последние годы, а также рассказал о советах от своего друга – хоккеиста Александра Овечкина.

«Слушайте, да всё давно понятно. Просто до сих пор у кого-то руки чешутся… Но я оставил эту историю позади. Она мне неинтересна, иду вперёд с высоко поднятой головой. А те, кто копался в грязи, пусть и дальше этим занимаются. Бог им судья. Жизнь в любом случае всё расставит по своим местам.

Поддерживал ли меня Овечкин? Мы общались, когда только всё это началось… Александр по-дружески советовал где-то что-то смягчить в этой истории. Но я ответил, что предателей не прощаю. Он сказал, что понял меня, и больше на эту тему мы не говорили», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».

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