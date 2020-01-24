Бывший шеф-скаут «Спартака»: сделали вывод, что де Зеува переключил удар по голове

Бывший шеф-скаут московского «Спартака» Александр Аверьянов поделился мыслями об оказавшемся неудачным переходе в клуб экс-полузащитника сборной Нидерландов Деми де Зеува.
«Деми — отдельная история. С ним подтвердился совет из книги «Футболономика»: не бери футболиста после удачного крупного турнира. В любом случае мы смотрели де Зеува не только на чемпионате мира—2010, и его плюсы перевесили все сомнения. Подходил нам по стилю, мог отдать, завершить, был более-менее адаптирован к нашему климату.
Да, его трансфер можно признать ошибкой, но мы докопались до её причины. Незадолго до того, как мы вступили в переговоры, де Зеув в одной из игр получил серьёзный удар по голове. Потом, когда он уже был нашим игроком, из интервью Деми мы сделали вывод, что тот удар по голове переключил его: он задумался о жизни после футбола, занялся модным бизнесом, а тут раз — и стартовый капитал в виде контракта в России. Он перешёл в «Спартак», а думал уже только о бизнесе», — приводятся слова Аверьянова на сайте телеканала «Матч».
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