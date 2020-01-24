Вальехо перешёл из «Реала» в «Гранаду» на правах аренды
Защитник «Реала» Хесус Вальехо продолжит карьеру в «Гранаде» на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Соглашение с испанцем рассчитано до лета текущего года. В первой половине сезона футболист провёл в аренде в «Вулверхэмптоне», однако клуб из Мадрида досрочно вернул игрока. Причиной тому стала нехватка игрового времени футболиста.
Хесус Вальехо принял участие всего в двух матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне и не отметился результативными действиями. «Гранада» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков в 20 турах. Летом прошлого года Вальехо выиграл со сборной Испании чемпионат Европы до 21 года и был капитаном сборной.
«Реал» согласовал трансфер 19-летнего форварда «Малаги»
Читайте также
- 24 января 2020
-
13:50
-
13:26Комличенко проходит медосмотр в «Динамо» Эксклюзив
-
13:24
-
13:05
-
12:44
-
12:42
-
12:23
-
12:06
-
12:04
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:38
-
11:02
-
11:02
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
08:57
-
08:45
-
08:30
-
06:16
-
04:45
-
03:21
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:37
-
00:52
Партнерский контент