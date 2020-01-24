Вальехо перешёл из «Реала» в «Гранаду» на правах аренды

Защитник «Реала» Хесус Вальехо продолжит карьеру в «Гранаде» на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Соглашение с испанцем рассчитано до лета текущего года. В первой половине сезона футболист провёл в аренде в «Вулверхэмптоне», однако клуб из Мадрида досрочно вернул игрока. Причиной тому стала нехватка игрового времени футболиста.

Хесус Вальехо принял участие всего в двух матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне и не отметился результативными действиями. «Гранада» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков в 20 турах. Летом прошлого года Вальехо выиграл со сборной Испании чемпионат Европы до 21 года и был капитаном сборной.