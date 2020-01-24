Комличенко проходит медосмотр в «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко в данный момент проходит медицинское обследование перед переходом в московское «Динамо».



Ранее чешский клуб объявил, что 24-летний футболист близок к переходу в команду из столицы России. Уточнялось, что Николай улетел в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером. При этом «Чемпионат» до этого сообщал, что сегодня, 24 января, форвард пройдёт медобследование в «Динамо».



Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» он перешёл в январе 2019 год, сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии (во всех — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (двух — с пенальти), а также получил шесть жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Млада-Болеслав» сообщил, что Комличенко близок к переходу в московский клуб