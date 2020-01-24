Сульшер: Клопп четыре года создавал «Ливерпуль». Быстро команду не исправить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нынешней ситуации в клубе.

«У нас есть свой способ того, как нужно действовать. Конечно, можно увидеть, как хороши сейчас другие команды. Юрген Клопп потратил четыре года на создание своей команды, и у них сейчас хорошо идут дела. Я много раз говорил, что развитие команды не происходит быстро, и это не исправить за один раз.



За одно трансферное окно не получится приобрести 8-10 футболистов. У нас было одно приличное трансферное окно летом, январское окно непростое. Но сейчас мы пытаемся что-то сделать.

Я собираюсь придерживаться того, что мне доверили делать в клубе, и надеюсь, что получится достаточно хорошо, и руководство сможет увидеть, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Сульшера Sky Sports.