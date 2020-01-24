Слуцкий: перед разговором с Игнатьевым спрашивал разрешения у Галицкого

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как шли переговоры о переходе нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара», а также поделился мыслями о том, как раскрыть потенциал игрока.



«Перед разговором с Игнатьевым я спрашивал разрешения у Галицкого, потому что у Ивана был длительный контракт с клубом. Тогда я не имел ни юридического, ни морального права вступать в переговоры с игроком, не уведомив клуб.



Как раскрыть потенциал Игнатьева? Посмотрим, попытаемся. Прежде всего, чтобы раскрыть потенциал любого игрока, ему нужно предоставлять большое количество игрового времени. Без объёма полученной информации вряд ли можно сделать анализ», — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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