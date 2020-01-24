Слуцкий: когда говорят: «Ой, где там «Монако»-то?», хочу ответить: «Вы что, издеваетесь?»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине, с которым он работал в ЦСКА и сборной России.
«Головин уже находится в топовой команде, играя на топ-уровне. И этот уровень он потихоньку пытается превзойти, прибавляя во всех игровых компонентах. Вопрос о том, что Головину надо покидать клуб, точно не стоит в острой форме.
Он должен стать футболистом, который будет явно выделяться на фоне одноклубников. Как только он перерастёт уровень этого клуба, варианты с другими командами появятся автоматически. Пока я доволен динамикой его прогресса. А когда говорят: «Ой, а где там «Монако»-то?», хочу сразу ответить: «Вы что, издеваетесь?» Тилеманс, не проходящий в стартовый состав «Монако», солирует в «Лестере»! Вот это и есть уровень конкуренции», — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 24 января 2020
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