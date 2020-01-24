Лезгинцев и Демидов делали ставки на матчи «Машука», Малолетков — на игры «Мордовии»

Руководитель департамента защиты игры Олег Железнов прокомментировал действия игроков «Машук КМВ», ставивших на матчи своей команды.

«Лезгинцев сделал 10 ставок на матч, в котором принимал участие, Демидов – 4 ставки. Малолетков находился в «Машуке» в аренде, договор был с «Мордовией». Он ставил на матчи с участием «Мордовии».

У Лезгинцева общая сумма ставок за полтора года составляет более трёх миллионов рублей. За полтора года было около 1300 ставок. В среднем три ставки за день. Задались вопросом – для чего человек играет в футбол? Для комитета по этике сумма не так важна, важен сам факт. Он делал это под своим именем.

Ставки осуществлялись на разные события, но на проигрыш своей команды ставок не было. Были ставки на угловые и так далее.

Если мы увидим, что эти ставки противоправно влияли на результат события, то будем рассматривать их деятельность на заседании КДК. Если будут материалы, которые свидетельствуют об их вовлечённости в договорные матчи, возможно, отправим их в правоохранительные органы», — передаёт слова Железнова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.