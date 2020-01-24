И. Игнатьев: посмеялся с новости про наркотики. Кто-то специально расшатывает лодку

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал информацию СМИ о том, что «Краснодар» расстался с игроком из-за проблем с наркотиками.

«Мы вместе с агентом над этим посмеялись. Я его, вообще, просил, чтобы он это не комментировал и никому не отвечал об этом. Ну зачем? Он объяснял: «Почему ты не хочешь себя защитить?» А зачем мне себя защищать? Мне всё равно, кто там что пишет. Мы посмеялись над этой новостью, потому что это неправда. У меня есть предположение, откуда эта информация.

Но я не хочу об этом вообще говорить. У меня есть догадки, оставлю их при себе. В нашем футболе так бывает, что кто-то специально расшатывает лодку. Создают эту грязь вокруг меня, пусть так. Чёрный пиар – это тоже пиар. Я благодарен этим людям, молодцы. Обо мне всё время говорят», — приводит слова Игнатьева «Бизнес Online».

В нынешнем сезоне 20-летний Игнатьев принял участие в 13 матчах чемпионата России и стал автором четырёх забитых мячей и одной результативной передачи. Также на счету российского форварда три матча и один гол в Лиге Европы.