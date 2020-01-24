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Слуцкий: С. Бакаев — один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении

Слуцкий: С. Бакаев — один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил талант новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева, перешедшего в казанский клуб из московского «Спартака».

«Футболист с очень ценными качествами: скоростным дриблингом, скоростью, кучей индивидуальных скиллов. Солтмурад – один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении. Понятно, что в «Спартаке» перебор футболистов такого уровня, а для нас это крайне интересный вариант. Те качества, которые есть у Бакаева, могут позволить ему сделать хорошую карьеру.

Для меня большой вызов – это не только достижение общекомандных результатов, но и подготовка игроков. Условно, развитием Мартина Эдегора я горжусь больше, чем пятым местом, завоёванным с «Витессом», хотя пятое место – серьёзный результат», — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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