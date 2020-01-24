Слуцкий: С. Бакаев — один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил талант новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева, перешедшего в казанский клуб из московского «Спартака».
«Футболист с очень ценными качествами: скоростным дриблингом, скоростью, кучей индивидуальных скиллов. Солтмурад – один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении. Понятно, что в «Спартаке» перебор футболистов такого уровня, а для нас это крайне интересный вариант. Те качества, которые есть у Бакаева, могут позволить ему сделать хорошую карьеру.
Для меня большой вызов – это не только достижение общекомандных результатов, но и подготовка игроков. Условно, развитием Мартина Эдегора я горжусь больше, чем пятым местом, завоёванным с «Витессом», хотя пятое место – серьёзный результат», — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 24 января 2020
-
15:15
-
15:07
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:29
-
14:15
-
14:11
-
14:11
-
13:50
-
13:26Комличенко проходит медосмотр в «Динамо» Эксклюзив
-
13:24
-
13:05
-
12:44
-
12:42
-
12:23
-
12:06
-
12:04
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:38
-
11:02
-
11:02
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:22