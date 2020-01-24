Слуцкий: С. Бакаев — один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил талант новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева, перешедшего в казанский клуб из московского «Спартака».



«Футболист с очень ценными качествами: скоростным дриблингом, скоростью, кучей индивидуальных скиллов. Солтмурад – один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении. Понятно, что в «Спартаке» перебор футболистов такого уровня, а для нас это крайне интересный вариант. Те качества, которые есть у Бакаева, могут позволить ему сделать хорошую карьеру.



Для меня большой вызов – это не только достижение общекомандных результатов, но и подготовка игроков. Условно, развитием Мартина Эдегора я горжусь больше, чем пятым местом, завоёванным с «Витессом», хотя пятое место – серьёзный результат», — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Заграница изменила меня в двух вещах». Большое интервью со Слуцким Новый главный тренер «Рубина» — о работе в Европе, причинах возвращения в Россию, Бакаеве и Головине.