Футбольный квиз от «Чемпионата» открыл регистрацию команд

Один из самых динамичных футбольных квизов «Чемпионат Quiz Time» приглашает команды знатоков футбола на новую игру. Мы подготовили свежий пакет вопросов и традиционно разбили туры по сложности. Если вы регулярно читаете «Чемпионат» и любите футбол, то точно сможете проявить себя. Раунд «Хардкор», как всегда, не подведёт.
«Чемпионат Quiz Time» пройдёт 29 января в московском баре «Бауман» и начнётся в 20:00. Собирайте команду от двух до семи человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам могут помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важна скорость и тактика.
Регистрируйтесь по ссылке прямо сейчас. Количество мест ограничено.
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