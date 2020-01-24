«Переживал, что судья удалит меня». Малком — о попадании мячом в арбитра в игре с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал об эпизоде с арбитром Евгением Турбиным в матче питерского клуба с «Динамо» (2:0), где бразилец попал в судью с 40 метров.

«Я, конечно, не хочу особенно распространяться на этот счёт, потому что опасаюсь, что арбитр, если прочтёт это интервью, в следующий раз припомнит мне тот эпизод! Но вообще, это произошло случайно. Я хотел как можно быстрее возобновить игру. Круто, что судья так спокойно отреагировал. Мне приятно, что это видео привлекло столько внимания. Но, опять же, всё это было не специально.

Очень удивился чувству юмора российских арбитров. Сначала переживал, что судья покажет мне красную карточку. Удалит, решив, что я специально запустил в него мячом. Но я извинился, показал, что совершенно не намеревался так делать. И он очень здорово отреагировал — мне понравилось, как он воспринял эту ситуацию», — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита».