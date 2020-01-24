Малком: чувствую, что ещё не готов полностью. В этом деле важно не торопиться

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о своём физическом состоянии после травмы, полученной в августе прошлого года.
«Я чувствую, что ещё не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока ещё не идеальные, но всё идёт к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня.
Если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».
Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер бразильского футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн.
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