Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малком: чувствую, что ещё не готов полностью. В этом деле важно не торопиться

Малком: чувствую, что ещё не готов полностью. В этом деле важно не торопиться
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о своём физическом состоянии после травмы, полученной в августе прошлого года.

«Я чувствую, что ещё не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока ещё не идеальные, но всё идёт к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня.

Если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер бразильского футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн.

Семак: Малком делает те же упражнения, что и другие игроки, но с матчем решили подождать
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020