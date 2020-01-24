Черышеву диагностирована травма задней поверхности бедра

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет команде в ближайших матчах.



Как сообщает пресс-служба испанского клуба, по итогам медицинского обследования 29-летнему россиянину была диагностирована травма задней поверхности бедра левой ноги.



Точные сроки возвращения Дениса в строй не уточняются, однако, как правило, восстановление от подобного повреждения занимает не менее двух недель.



Напомним, Черышев принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой», который состоялся 19 января и завершился разгромным поражением «летучих мышей» со счётом 1:4. Хавбек вышел на поле в стартовом составе, однако был заменён перед свистком на перерыв. После встречи главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес сообщил, что снял Дениса с игры потому, что тот не мог оставаться на поле.

Селадес назвал причину замены Черышева в 1-м тайме матча с «Мальоркой»