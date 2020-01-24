Малком: пока не понимаю, что говорит Дзюба, но вижу реакцию окружающих и начинаю смеяться

Полузащитник «Зенита» Малком поделился впечатлениями от юмора нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Если честно, пока не понимаю, что говорит Дзюба. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. И вообще, важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. В этом сезоне бразильский хавбек принял участие в двух матчах «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями.