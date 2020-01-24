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Малком: пока не понимаю, что говорит Дзюба, но вижу реакцию окружающих и начинаю смеяться

Малком: пока не понимаю, что говорит Дзюба, но вижу реакцию окружающих и начинаю смеяться
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Малком поделился впечатлениями от юмора нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Если честно, пока не понимаю, что говорит Дзюба. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. И вообще, важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. В этом сезоне бразильский хавбек принял участие в двух матчах «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями.

Малком: чувствую, что ещё не готов полностью. В этом деле важно не торопиться
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