Определились соперники «Барселоны» и «Реала» по 1/8 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Кубка Испании, в ходе которой своих будущих соперников узнали «Барселона», мадридский «Реал» и другие клубы, добившиеся успеха в 1/16 финала.



Итоги жеребьёвки:



«Бадахос» – «Гранада»

«Культураль Леонеса» – «Валенсия»

«Тенерифе» – «Атлетик»

«Сарагоса» – «Реал»

«Мирандес» – «Севилья»

«Райо Вальекано» – «Вильярреал»

«Барселона» – «Леганес»

«Реал Сосьедад» – «Осасуна»



На предыдущей стадии турнира «Барселона» на выезде одолела «Ивису» со счётом 2:1. «Реал» в гостях оказался сильнее «Унионистас де Саламанка» (3:1).



С результатами матчей предыдущих раундов Кубка Испании — 1-го, 2-го, 3-го и 1/16 финала — можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание предстоящих встреч турнира. Список лучших бомбардиров соревнований.