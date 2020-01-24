Определились соперники «Барселоны» и «Реала» по 1/8 финала Кубка Испании
Состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Кубка Испании, в ходе которой своих будущих соперников узнали «Барселона», мадридский «Реал» и другие клубы, добившиеся успеха в 1/16 финала.
Итоги жеребьёвки:
«Бадахос» – «Гранада»
«Культураль Леонеса» – «Валенсия»
«Тенерифе» – «Атлетик»
«Сарагоса» – «Реал»
«Мирандес» – «Севилья»
«Райо Вальекано» – «Вильярреал»
«Барселона» – «Леганес»
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»
На предыдущей стадии турнира «Барселона» на выезде одолела «Ивису» со счётом 2:1. «Реал» в гостях оказался сильнее «Унионистас де Саламанка» (3:1).
С результатами матчей предыдущих раундов Кубка Испании — 1-го, 2-го, 3-го и 1/16 финала — можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание предстоящих встреч турнира. Список лучших бомбардиров соревнований.
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