Большинство читателей «Чемпионата» считают, что «Зенит» поступил с Кокориным правильно

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Большинство участников голосования – 63 процента – считают, что сине-бело-голубые поступили правильно, поскольку форварду необходима игровая практика. Остальные 37 процентов пользователей, напротив, уверены, что петербургский клуб должен был поддерживать футболиста до конца и дать ему шанс. Участие в голосовании приняли более 8,6 тыс. человек.
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист был капитаном петербургской команды и отметился хет-триком. 22 января, аренду Александра подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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