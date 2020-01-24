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Хавбек «Марселя» Сансон стал одной из главных трансферных целей «Зенита»

Хавбек «Марселя» Сансон стал одной из главных трансферных целей «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» хочет усилить полузащиту в зимнее или летнее трансферное окно. Одной из главных трансферных целей для питерцев является полузащитник «Марселя» Морган Сансон. Француз идёт под одним из первых номеров в списке на усиление и очень интересен руководству клуба и тренерскому штабу сине-бело-голубых.

В текущем сезоне Сансон принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 25-летнего хавбека 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с «Марселем» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 28 млн. На его счету 10 матчей и 2 забитых мяча в составе молодёжной сборной Франции.

Большинство читателей «Чемпионата» считает, что «Зенит» поступил с Кокориным правильно
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