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Гути: знаю только одного игрока, который фантастичен в каждом матче. Это Месси

Гути: знаю только одного игрока, который фантастичен в каждом матче. Это Месси
Футбол / Испания 0

Бывший игрок «Реала» Гути, ныне возглавляющий «Альмерию», похвалил капитана «Барселоны» Лионеля Месси за стабильно демонстрируемую игру фантастического уровня.

«Я знаю только одного игрока, который фантастичен в каждом матче. Это Месси. Каждый раз, когда он выходит на поле, что-то происходит. У других футболистов есть периоды взлётов и падений», — приводит слова Гути A Bola.

В текущем сезоне Месси принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 32-летнего нападающего 17 забитых мячей и 9 результативных передач. Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета следующего года.

«Альмерия» занимает 1-е место в турнирной таблице второго по силе испанского дивизиона. В активе команды Гути 45 очков после 24 матчей.

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