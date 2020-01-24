Гути: знаю только одного игрока, который фантастичен в каждом матче. Это Месси
Бывший игрок «Реала» Гути, ныне возглавляющий «Альмерию», похвалил капитана «Барселоны» Лионеля Месси за стабильно демонстрируемую игру фантастического уровня.
«Я знаю только одного игрока, который фантастичен в каждом матче. Это Месси. Каждый раз, когда он выходит на поле, что-то происходит. У других футболистов есть периоды взлётов и падений», — приводит слова Гути A Bola.
В текущем сезоне Месси принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 32-летнего нападающего 17 забитых мячей и 9 результативных передач. Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета следующего года.
«Альмерия» занимает 1-е место в турнирной таблице второго по силе испанского дивизиона. В активе команды Гути 45 очков после 24 матчей.
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