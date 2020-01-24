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Гол Мамаева и дубль Ерёменко принесли «Ростову» победу в товарищеском матче с «Ригой»

Гол Мамаева и дубль Ерёменко принесли «Ростову» победу в товарищеском матче с «Ригой»
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» и «Рига» провели товарищеский матч в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Финальный свисток зафиксировал победу российской команды со счётом 3:1.

Игроки «Риги» открыли счёт уже на второй минуте встречи. До перерыва «Ростову» удалось выйти вперёд благодаря дублю полузащитника Романа Ерёменко. После перерыва ещё один мяч в ворота латвийской команды отправил хавбек жёлто-синих Павел Мамаев, который реализовал пенальти.

«Ростов» завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. В 19 матчах подопечные Валерия Карпина одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В 20-м туре чемпионата России жёлто-синие встретятся с «Ахматом». Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 января 2020, пятница. 16:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 1
Рига
Рига, Латвия
0:1 – 2'   1:1 Ерёменко – 27'   2:1 Ерёменко – 42'   3:1 Мамаев – 63' (пен)
«Ростов» заявил Мамаева на вторую часть сезона
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