Гол Мамаева и дубль Ерёменко принесли «Ростову» победу в товарищеском матче с «Ригой»

«Ростов» и «Рига» провели товарищеский матч в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Финальный свисток зафиксировал победу российской команды со счётом 3:1.

Игроки «Риги» открыли счёт уже на второй минуте встречи. До перерыва «Ростову» удалось выйти вперёд благодаря дублю полузащитника Романа Ерёменко. После перерыва ещё один мяч в ворота латвийской команды отправил хавбек жёлто-синих Павел Мамаев, который реализовал пенальти.

«Ростов» завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. В 19 матчах подопечные Валерия Карпина одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В 20-м туре чемпионата России жёлто-синие встретятся с «Ахматом». Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.