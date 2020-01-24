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Болельщики «Бешикташа» освистали Кариуса в матче Кубка Турции

Болельщики «Бешикташа» освистали Кариуса в матче Кубка Турции
Футбол / Прочие турниры 0

Фанаты «Бешикташа» выразили недовольство голкипером команды Лорисом Кариусом в домашнем матче 1/8 финала Кубка Турции с «ББ Эрзурумспор», который выступает во втором дивизионе страны.

Болельщики чёрно-белых освистывали Кариуса каждый раз, когда он касался мяча. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «ББ Эрзурумспор».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В первом матче победу тоже одержал «ББ Эрзурумспор» (3:2). Таким образом, «Бешикташ» вылетел из турнира, а команда Эркана Сёзери вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Трабзонспором».

Напомним, Кариус выступает за «Бешикташ» в аренде с лета 2018 года. Права на 26-летнего немца принадлежат «Ливерпулю». Соглашение между клубами рассчитано до конца нынешнего сезона.

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