«Манчестер Юнайтед» рассматривает Слимани и Игало как замену травмированному Рашфорду

Руководство «Манчестер Юнайтед» до закрытия зимнего трансферного окна хочет арендовать нападающего на замену Маркусу Рашфорду, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы спины, сообщает Sky Sports.

В настоящее время «красные дьяволы» рассматривают двух кандидатов: Одиона Игало из «Шанхай Шэньхуа» и Ислама Слимани, выступающего в аренде за «Монако» (права на футболиста принадлежат «Лестер Сити»).

В минувшем сезоне китайской Суперлиги Игало забил 10 мячей в 17 матчах. Слимани в нынешней кампании записал в свой актив 7 голов и 7 результативных передач в 13 встречах французской Лиги 1.

«Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка в 24 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.