Лукаку: Конте называл мою игру отстойной при всей команде. Такого никогда не было со мной

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о критике, которой он подвергся от главного тренера команды Антонио Конте во время матча Лиги чемпионов со «Славией».

«Я помню один из первых своих матчей в Лиге чемпионов со „Славией“ в Праге. Тогда я играл очень плохо. В перерыве Конте сказал, что я действовал отстойно. Это случилось перед всей командой. Такого никогда не было со мной. Он сказал мне, что я действовал отстойно и что заменит меня через пять минут, если я продолжу так играть. Он просто сказал мне это, чем пошатнул мою уверенность, но в то же время это разбудило меня. Он говорит со всеми прямо — не важно, кто стоит перед ним. После этого мы играли миланское дерби, и я провёл один из лучших своих матчей в сезоне», — цитирует Лукаку Sky Sports.