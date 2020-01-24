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Экс-игроку сборной Колумбии грозит тюрьма. Он помог доставить в США 2,5 тонны кокаина

Экс-игроку сборной Колумбии грозит тюрьма. Он помог доставить в США 2,5 тонны кокаина
Футбол / Южная Америка 0

Бывшему игроку сборной Колумбии Джону Виафаре грозит длительный тюремный срок, сообщает Sport1.de.

Согласно информации источника, экс-футболист являлся членом наркокартеля Cal del Golfo. Вместе с сообщниками он переправил в США 2,5 т кокаина на сумму € 25 млн. В связи с этим в Соединённых Штатах Америки был выдан ордер на его арест. В марте прошлого года Виафару задержали в Колумбии вместе с четырьмя сообщниками. На днях бывший футболист был доставлен в США на самолёте из Боготы. Теперь он предстанет перед судом в штате Техас.

В составе сборной Колумбии Виафара сыграл 43 матча и забил 1 гол. С «Онсе Кальдас» он выигрывал Кубок Либертадорес. В Европе колумбиец поиграл за «Портсмут», «Реал Сосьедад» и «Саутгемптон».

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