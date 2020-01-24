Артета — об интересе «Арсенала» к Матвиенко: когда будут новости, тогда и пообщаемся

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отказался комментировать слухи о переговорах между «канонирами» и донецким «Шахтёром» по защитнику «горняков» Николаю Матвиенко.

«Переговоры по Матвиенко? Я ничего не знаю. Не собираюсь публично обсуждать никакие трансферные слухи. Эти вопросы мы попытаемся решить внутри клуба. Когда у нас будут новости, тогда и пообщаемся с журналистами», — приводит слова Артеты 101 Great Goals.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» готов продать футболиста «Арсеналу» за € 35,5 млн.

Матвиенко — воспитанник «Шахтёра». За основную команду «горняков» защитник дебютировал в 2015 году. Контракт 23-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Николай забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 21 матче за «Шахтёр» во всех турнирах.