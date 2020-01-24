Артета — об интересе «Арсенала» к Матвиенко: когда будут новости, тогда и пообщаемся

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отказался комментировать слухи о переговорах между «канонирами» и донецким «Шахтёром» по защитнику «горняков» Николаю Матвиенко.
«Переговоры по Матвиенко? Я ничего не знаю. Не собираюсь публично обсуждать никакие трансферные слухи. Эти вопросы мы попытаемся решить внутри клуба. Когда у нас будут новости, тогда и пообщаемся с журналистами», — приводит слова Артеты 101 Great Goals.
Ранее сообщалось, что «Шахтёр» готов продать футболиста «Арсеналу» за € 35,5 млн.
Матвиенко — воспитанник «Шахтёра». За основную команду «горняков» защитник дебютировал в 2015 году. Контракт 23-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Николай забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 21 матче за «Шахтёр» во всех турнирах.
- 24 января 2020
-
19:52
-
19:49
-
19:40
-
19:23
-
19:07
-
18:50
-
18:39
-
18:34
-
18:18
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:28
-
17:22
-
17:12
-
16:57
-
16:28
-
16:24
-
16:15
-
16:02
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:42
-
15:38
-
15:15
-
15:07
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:29
-
14:15