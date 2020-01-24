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РФС признал выборы президента РПЛ недействительными

РФС признал выборы президента РПЛ недействительными
Футбол / РПЛ 0

Избирательный комитет Российского футбольного союза признал, что при проведении выборов президента Российской Премьер-Лиги 16 января не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

Премьер-Лигу обязали провести новые выборы президента в течение следующих трёх месяцев в полном соответствии с принципами и требованиями уставов ФИФА и УЕФА, типового избирательного кодекса ФИФА, устава и избирательного регламента РФС.

РПЛ может обжаловать решение Футбольного союза страны в течение трёх рабочих дней.

Напомним, в январе Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ. Соответствующее решение приняли клубы турнира на общем собрании. 58-летний функционер занимает этот пост с ноября 2007 года.

В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при переизбрании Прядкина
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