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Гризманн: всё ещё пытаюсь понять движения Месси

Гризманн: всё ещё пытаюсь понять движения Месси
Футбол / Испания 0

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн высказался об адаптации в клубе.

«Испытываю гордость, играя за „Барсу“. Очень рад быть в Барселоне. Отец очень рад видеть сына игроком этого клуба. Хочу написать часть истории этого клуба. Но я должен работать, чтобы добиться этого и быть важным игроком для команды и клуба.

Я должен продолжать совершенствоваться как в плане забитых мячей, так и в плане голевых передач. Всё ещё стараюсь лучше адаптироваться к стилю игры партнёров по команде, улучшить свои действия с позиции тактики. Физически чувствую себя очень хорошо, это позволит мне улучшить свои показатели.

Что касается Месси, Лео — самый сильный в мире игрок, мне приятно играть с ним в одной команде. Я всё ещё пытаюсь понять его движения и узнать, как мне открываться, чтобы улучшить взаимодействие с ним, когда мяч находится у него", — цитирует Гризманна Sport.es со ссылкой на DAZN Italia.

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