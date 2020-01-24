Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА обыграл «Дандолк» в товарищеском матче благодаря дублю Сигурдссона

ЦСКА обыграл «Дандолк» в товарищеском матче благодаря дублю Сигурдссона
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА и ирландский «Дандолк» провели товарищеский матч в Кампоаморе (Испания) на стадионе «Пинатар Арена». Финальный свисток зафиксировал победу российской команды со счётом 2:0.

Автором обоих голов стал исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон на 5-й и 12-й минутах встречи. В середине первого тайма Сигурдссон мог забить и третий мяч, но ему не удалось реализовать пенальти.

ЦСКА завершил первую часть нынешнего сезона на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. В 20-м туре «армейцы» сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 29 февраля, начало — в 14:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 января 2020, пятница. 19:00 МСК
Дандолк
Дандолк, Ирландия
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Сигурдссон – 5'   0:2 Сигурдссон – 12'
Источник: братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020