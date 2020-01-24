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Мбаппе признался, что испытывает серьёзные трудности при покупке сыра

Мбаппе признался, что испытывает серьёзные трудности при покупке сыра
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями сталкивается в повседневной жизни.

«Когда выхожу на улицу, образовывается большая толпа болельщиков. Из-за этого теперь не могу пойти даже в супермаркет. Если вдруг забыл купить сыра грюйер, то не могу пойти за ним в ближайший магазин. Им приходится закрывать супермаркет, чтобы я просто купил сыра.

Если захотелось прогуляться и купить мороженого, то всё закончится ещё до того, как я лизну его первый раз. Меня окружат 500 человек! Такова жизнь, которой я хотел. Принимаю эту ситуацию. Мне непросто, но это то, чего я хотел», — цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на телеканал France 2.

В нынешнем сезоне Килиан забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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