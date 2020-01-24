Мбаппе признался, что испытывает серьёзные трудности при покупке сыра

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями сталкивается в повседневной жизни.
«Когда выхожу на улицу, образовывается большая толпа болельщиков. Из-за этого теперь не могу пойти даже в супермаркет. Если вдруг забыл купить сыра грюйер, то не могу пойти за ним в ближайший магазин. Им приходится закрывать супермаркет, чтобы я просто купил сыра.
Если захотелось прогуляться и купить мороженого, то всё закончится ещё до того, как я лизну его первый раз. Меня окружат 500 человек! Такова жизнь, которой я хотел. Принимаю эту ситуацию. Мне непросто, но это то, чего я хотел», — цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на телеканал France 2.
В нынешнем сезоне Килиан забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
- 24 января 2020
-
21:29
-
21:28
-
20:55
-
20:55
-
20:44
-
20:23
-
20:20
-
19:52
-
19:49
-
19:40
-
19:23
-
19:07
-
18:50
-
18:39
-
18:34
-
18:18
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:28
-
17:22
-
17:12
-
16:57
-
16:28
-
16:24
-
16:15
-
16:02
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:42
-
15:38
-
15:15
-
15:07
-
15:05