«Ювентус» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене игроками

«Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» могут обменяться игроками, сообщает L’Equipe.
Согласно информации источника, в «старую синьору» может перейти защитник парижан Лейвин Курзава. В обратном направлении может проследовать игрок обороны туринской команды Маттиа де Шильо. Клубы уже ведут переговоры об обмене. Ожидается, что Курзава может отправиться в Италию в течение нескольких следующих дней.
В этом сезоне 27-летний Де Шильо принял участие в 9 матчах в составе «Ювентуса». Контракт защитника с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока — € 12 млн.
27-летний Курзава в 14 матчах в составе «ПСЖ» отдал 1 результативную передачу. Контракт защитника с парижанами рассчитан до ближайшего лета. Рыночная трансферная стоимость игрока — € 15 млн.
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