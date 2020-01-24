«Барселона» рассматривает вариант с приобретением Жиру
Каталонская «Барселона» включилась в борьбу за нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру. Сине-гранатовые хотят до закрытия этого зимнего трансферного окна усилить линию атаки из-за травмы форварда Луиса Суареса, сообщает Sport.es.
На Жиру претендуют также миланский «Интер» и бирмингемская «Астон Вилла». Ранее стало известно, что итальянский клуб уже согласовал переход 33-летнего француза, однако позже спортивный директор чёрно-синих Пьеро Аузилио заявил, что игрок «Челси» перейдёт к ним, только если они продадут одного из своих нападающих.
В нынешнем сезоне Оливье Жиру забил 1 мяч в семи матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 30 июня 2020 года.
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С большой вероятностью они скоро уйдут.
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