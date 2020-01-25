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Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Кёльн» в матче Бундеслиги

Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Кёльн» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кёльн» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 1-й минуте. После передачи Джейдона Санчо ворота Тимо Хорна поразил Рафаэл Геррейру. На 29-й минуте преимущество дортмундцев в счёте закрепил Марко Ройс. Результативная передача в активе Матса Хуммельса. В начале второго тайма счёт до разгромного довёл Санчо, которому голевой пас отдал Ройс. На 64-й минуте гости один мяч отыграли усилиями Марка Утта и Кингсли Эхизибуэ: первый забивал, а второй ассистировал. Четвёртый и пятый мячи в ворота «Кёльна» забил Эрлинг Холанд, вышедший на замену на 65-й минуте встречи. Таким образом, норвежец забил уже 5 мячей за «Боруссию» в 2 матчах, проведя на поле всего 59 минут.

Германия - Бундеслига. 19-й тур
24 января 2020, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
5 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Геррейру – 1'   2:0 Ройс – 29'   3:0 Санчо – 48'   3:1 Ут – 64'   4:1 Холанд – 77'   5:1 Холанд – 87'
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