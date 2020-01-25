Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Кёльн» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кёльн» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Хозяева вышли вперёд уже на 1-й минуте. После передачи Джейдона Санчо ворота Тимо Хорна поразил Рафаэл Геррейру. На 29-й минуте преимущество дортмундцев в счёте закрепил Марко Ройс. Результативная передача в активе Матса Хуммельса. В начале второго тайма счёт до разгромного довёл Санчо, которому голевой пас отдал Ройс. На 64-й минуте гости один мяч отыграли усилиями Марка Утта и Кингсли Эхизибуэ: первый забивал, а второй ассистировал. Четвёртый и пятый мячи в ворота «Кёльна» забил Эрлинг Холанд, вышедший на замену на 65-й минуте встречи. Таким образом, норвежец забил уже 5 мячей за «Боруссию» в 2 матчах, проведя на поле всего 59 минут.
- 25 января 2020
-
00:39
-
00:26
-
00:21
- 24 января 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:30
-
23:13
-
23:11
-
22:49
-
22:36
-
22:29
-
22:01
-
21:52
-
21:29
-
21:28
-
20:55
-
20:55
-
20:44
-
20:23
-
20:20
-
19:52
-
19:49
-
19:40
-
19:23
-
19:07
-
18:50
-
18:39
-
18:34
-
18:18
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:28
-
17:22
-
17:12