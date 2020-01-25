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Виллаш-Боаш: после закрытия окна можем потерять игроков, ведь есть русские и китайцы

Виллаш-Боаш: после закрытия окна можем потерять игроков, ведь есть русские и китайцы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выразил опасения, что даже после закрытия трансферного окна в Европе его команду могут покинуть игроки.

«Да, я действительно уже не могу дождаться, когда закроется трансферное окно. Оно всё ещё открыто, из-за чего порождается множество слухов, агенты активно работают, кругом деньги. Я хочу, чтобы всё это закончилось, это будет лучше для всех. Я всё ещё помню, как в начале сентября нас покинул Луис Густаво…

Даже после закрытия трансферного окна всё ещё будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы. Я хочу, чтобы это всё закончилось. Я ничего уже не жду. Хотелось бы обойтись без неприятных сюрпризов", — приводит слова Виллаш-Боаша Footmercato.

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