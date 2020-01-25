Райола – о Доннаруме: я всё ещё жду извинений от фанатов «Милана»

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумы и шведского нападающего Златана Ибрагимовича после победы россонери в матче 21-го тура чемпионата Италии над «Брешией» (1:0) высказался о текущей ситуации в «Милане».
«Возвращение Ибрагимовича? Он пытается сделать лучшее для команды. Я надеюсь, что его карьера никогда не завершится, но если это произойдёт, то он завершит её в одной из лучших команд Европы.
Мне не нравится проект «Милана», потому что я не думаю, что это тот «Милан», о котором знает весь мир, и я не думаю, что это команда, о которой мечтают Мальдини и Бобан (прим. — руководители клуба). Скорее всего, хедж-фонд Elliot (прим. – владельцы «Милана») придерживается такого же мнения. Я никогда не общался с ними Газидис ни с другими, но если они видят «Милан» таким, то могу посоветовать им, поскорее найти покупателя на клуб.
Доннарумма? Я всё ещё жду извинений от тех фанатов, которые обидели меня и угрожали мне. Его контракт действует ещё в течение двух лет. Я не хочу создавать никакой суеты», — приводит слова Райолы SportItalia.
В матче 21-го тура итальянской Серии А с «Брешией» (1:0) Доннарума оставил ворота в неприкосновенности, совершив 7 сейвов. Для 20-летнего итальянского голкипера это 8-я игра на ноль в этом сезоне.
«Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе красно-чёрных 31 очко.
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