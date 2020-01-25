Мбаппе, Неймар, Тьяго Силва и Верратти посетили выставочный матч НБА в Париже

Игроки французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, Тьяго Силва, Марко Верратти и Неймар посетили матч регулярного чемпионата НБА, который впервые в истории проходил в Париже.
Встреча между «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс» состоялась на стадионе «АккорХотелс Арена» и завершилась победой «Бакс» со счётом 116:103, ставшей для них восьмой кряду.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» НБА.
В свою очередь, перед матчем, игроки «Шарлотт» и «Милуоки» совместно с игроками «ПСЖ» посетили домашний стадион парижан «Парк де Пренс».
Фото можно посмотреть в «Твиттере» «ПСЖ».
Следующая игра «ПСЖ» в чемпионате Франции запланирована 26 января на выезде с «Лиллем», занимающим 5-е место с 31 очком в 20 играх. В активе парижан 49 очков в 20 играх. Они являются единоличными лидерами французской Лиги 1.
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