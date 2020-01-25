Холанд, оформивший дубль в игре с «Кёльном», установил 2 рекорда Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кёльн» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Дубль в этой игре оформил новичок «шмелей» 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд, вышедший на замену на 65-й минуте при счёте 3:1.

Таким образом, на счету 19-летнего форварда пять забитых мячей в двух играх, на которые ему потребовалось всего 57 минут (в обеих играх выходил на замену), что является рекордом для Бундеслиги. Также он стал первым игроком чемпионата Германии, который забил пять мячей в своих первых двух играх.

Холанд перебрался в «Боруссию» в декабре прошлого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн (по данным Transfermarkt.de). Нападающий подписал с дортмундским клубом контракт до 2024 года.



Дортмундская «Боруссия», набрав 36 очков в 19 играх, занимает 3-е место в немецкой Бундеслиге, отставая от лидирующего «РБ Лейпциг» на 4 очка (имеет игру в запасе).

Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Кёльн» в матче Бундеслиги