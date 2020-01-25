Red Bull не намерен покупать «Спартак»

Австрийская компания Red Bull не намерена покупать московский «Спартак», сообщает Salzburger Nachrichten.

Согласно информации источника, слухи о возможном переходе красно-белых в собственность производителя энергетических напитков являются безосновательными.

Напомним, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что планирует передать клуб в собственность болельщикам. По его словам, эта инициатива должна быть реализована в 2023 году. До того времени он планирует «завершить все инфраструктурные перестройки и найти новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые бы не зависели от акционеров».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.