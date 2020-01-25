Мане может пропустить три недели из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может пропустить три недели из-за повреждения, сообщает Liverpool Echo.



Напомним, сенегальский форвард получил травму подколенного сухожилия в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1). Мане покинул поле на 33-й минуте матча. Вместо него вышел Такуми Минамино.



Таким образом, Мане не сможет помочь «Ливерпулю» в матчах с «Вест Хэм Юнайтед» (29 января) и «Саутгемптоном» (1 февраля) в английской Премьер-лиге, а также может не успеть полностью восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионом с «Атлетико», который пройдёт 18 февраля.



«Ливерпуль», в 23 матчах набрав 67 очков, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на 7-м месте.

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ