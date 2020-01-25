Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мане может пропустить три недели из-за травмы

Мане может пропустить три недели из-за травмы
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может пропустить три недели из-за повреждения, сообщает Liverpool Echo.

Напомним, сенегальский форвард получил травму подколенного сухожилия в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1). Мане покинул поле на 33-й минуте матча. Вместо него вышел Такуми Минамино.

Таким образом, Мане не сможет помочь «Ливерпулю» в матчах с «Вест Хэм Юнайтед» (29 января) и «Саутгемптоном» (1 февраля) в английской Премьер-лиге, а также может не успеть полностью восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионом с «Атлетико», который пройдёт 18 февраля.

«Ливерпуль», в 23 матчах набрав 67 очков, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на 7-м месте.

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020