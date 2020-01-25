Гончаренко — о матче с «Дандолком»: игроки всегда найдут слова в своё оправдание

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в товарищеском матче с ирландским «Дандолком» (2:0).
«По мнению игроков, в первом тайме мы выглядели очень прилично, а после перерыва стало сложнее из-за того, что команда выступала под нагрузками, да и соперники выпустили несколько свежих футболистов. Можно сказать и так. С другой стороны, игроки всегда найдут слова в своё оправдание, если у них не всё получилось. Соответственно, можно говорить и о том, что после перерыва мы плохо начинали атаки через центр поля, из-за чего нередко находились под давлением „Дандолка“. В результате, когда соперники провели замены, а у нас она была только одна, тем более ушёл Дзагоев, через которого во многом шла игра, нам стало сложнее в плане атакующих действий. Вместе с тем в первом тайме мы действительно провели много хороших атак. Забили два гола, могли и ещё, но не реализовали пенальти, другие хорошие моменты».
- 25 января 2020
-
09:44
-
09:38
-
09:32
-
09:22
-
09:18
-
08:37
-
07:17
-
03:53
-
03:01
-
02:45
-
02:29
-
02:14
-
01:59
-
00:59
-
00:54
-
00:39
-
00:26
-
00:21
- 24 января 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:30
-
23:13
-
23:11
-
22:49
-
22:36
-
22:29
-
22:01
-
21:52
-
21:29
-
21:28
-
20:55
-
20:55
-
20:44
-
20:23
-
20:20