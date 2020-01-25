Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы. По словам экс-футболиста, должность наставника национальной команды Венесуэлы ему предложил президент страны Николас Мадуро.



«Мадуро предложил мне возглавить сборную Венесуэлы, но я сказал ему, что дал слово своему клубу», — приводит слова Марадоны Clarin.



Марадона стал главным тренером клуба «Химнасия и Эсгрима» в 2019 году. На данный момент команда Марадоны занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 15 очков в 17 матчах. Лидером соревнований является «Ривер Плейт», набравший 30 очков в 16 матчах.

Марадона работал в таких командах, как «Расинг», «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос», а также возглавлял сборную Аргентины.