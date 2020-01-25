Радонич: «Крылья Советов» лучше прямых конкурентов за место в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич выразил уверенность, что самарский клуб сможет сохранить место в Российской Премьер-Лиге. Напомним, на данный момент «Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.



«Прежде всего отмечу, что я очень разочарован. Во-первых, Самара и Самарская область заслуживают, чтобы команда играла в Премьер-Лиге, ведь здесь живут очень хорошие люди.



Во-вторых, я действительно уверен, что мы сможем остаться в РПЛ. У нас достаточно качества, чтобы занять лучшую, чем сейчас, позицию. Мы на предпоследнем месте. Но у этого несколько причин: иногда — решения судей, иногда — наша плохая форма, отсутствие некоторых игроков. Иногда именно эти факторы оказывают ключевое влияние на то, останешься ты в лиге или нет.



Чтобы сохранить место в Премьер-Лиге, у нас впереди 11 матчей и всё необходимое. И я на 100% уверен, что мы выполним задачи. По моим наблюдениям, мы лучше прямых конкурентов», — приводит слова Радонича официальный сайт самарского клуба.