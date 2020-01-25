«Барселона» согласовала трансфер 17-летнего защитника «Коритибы»

«Барселона» согласовала трансфер защитника «Коритибы» Яна Коуто, сообщает Sport.es.



По информации источника, переход 17-летнего бразильского футболиста обойдёт каталонскому клубу в € 5 млн. Отмечается, что до июня 2020 года, пока игроку не исполнится 18 лет, Коуто будет выступать за «Коритибу». Данная мера поможет «Барселоне» избежать проблем с ФИФА из-за возможных нарушений правил перехода несовершеннолетнего футболиста.



Коуто выступает в составе юношеской сборной Бразилии, в составе которой выиграл чемпионат мира в ноябре 2019 года.



«Барселона» набрала 43 очка в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров также входят «Реал» (43) и «Атлетико» (35).