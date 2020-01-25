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«Барселона» согласовала трансфер 17-летнего защитника «Коритибы»

«Барселона» согласовала трансфер 17-летнего защитника «Коритибы»
Футбол / Испания 0

«Барселона» согласовала трансфер защитника «Коритибы» Яна Коуто, сообщает Sport.es.

По информации источника, переход 17-летнего бразильского футболиста обойдёт каталонскому клубу в € 5 млн. Отмечается, что до июня 2020 года, пока игроку не исполнится 18 лет, Коуто будет выступать за «Коритибу». Данная мера поможет «Барселоне» избежать проблем с ФИФА из-за возможных нарушений правил перехода несовершеннолетнего футболиста.

Коуто выступает в составе юношеской сборной Бразилии, в составе которой выиграл чемпионат мира в ноябре 2019 года.

«Барселона» набрала 43 очка в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров также входят «Реал» (43) и «Атлетико» (35).

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