Форвард тульского «Арсенала» Тудорие: в России играть тяжело, РПЛ уважают

Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие прокомментировал результат товарищеского матча с «Сепси» (1:0), а также высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. Напомним, румынский форвард стал автором единственного гола встречи.
«Столько времени не забивал, нужно было почувствовать уверенность. Надеюсь, этот мяч раскрепостит меня. Пенальти исполнял и в предыдущем клубе, «Волунтари», в прошлом чемпионате Румынии забил так два мяча.
Общался с некоторыми футболистами „Сепси“ до спарринга. Они знают, что мы на шестом месте, а выше нас такие клубы, как «Зенит» и ЦСКА, которые хорошо известны в Европе. В России играть тяжело, в Премьер-Лиге много квалифицированных футболистов. РПЛ уважают», — приводит слова Тудорие официальный сайт «Арсенала».
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