Бюрки — о дубле Холанда после хет-трика в 1-м матче: жаль, что у него начинается спад

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал выступление в первых матчах за клуб норвежского форварда Эрлинга Холанда. В первом матче с «Аугсбургом» (5:3) нападающий забил три мяча, а во встрече с «Кёльном» (5:1) — два. Оба раза норвежец выходил на поле на замену и сыграл в общей сложности 59 минут.
«Жаль, что у него начинается спад. Сначала он сделал хет-трик, а сейчас — дубль. Надеюсь, в следующем матче он не остановится на одном забитом мяче. Но, если говорить серьёзно, он отличный парень. У него есть всё, чтобы взобраться на вершину», — приводит слова Бюрки Goal.com со ссылкой на DAZN.
Холанд першёл в «Боруссию» в декабре прошлого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Нападающий подписал с дортмундским клубом контракт до 2024 года.
- 25 января 2020
-
11:05
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:05
-
09:44
-
09:38
-
09:32
-
09:22
-
09:18
-
08:37
-
07:17
-
03:53
-
03:01
-
02:45
-
02:29
-
02:14
-
01:59
-
00:59
-
00:54
-
00:39
-
00:26
-
00:21
- 24 января 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:30
-
23:13
-
23:11
-
22:49
-
22:36
-
22:29
-
22:01
-
21:52
-
21:29
-
21:28