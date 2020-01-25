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Бюрки — о дубле Холанда после хет-трика в 1-м матче: жаль, что у него начинается спад

Бюрки — о дубле Холанда после хет-трика в 1-м матче: жаль, что у него начинается спад
Футбол / Германия 0

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал выступление в первых матчах за клуб норвежского форварда Эрлинга Холанда. В первом матче с «Аугсбургом» (5:3) нападающий забил три мяча, а во встрече с «Кёльном» (5:1) — два. Оба раза норвежец выходил на поле на замену и сыграл в общей сложности 59 минут.

«Жаль, что у него начинается спад. Сначала он сделал хет-трик, а сейчас — дубль. Надеюсь, в следующем матче он не остановится на одном забитом мяче. Но, если говорить серьёзно, он отличный парень. У него есть всё, чтобы взобраться на вершину», — приводит слова Бюрки Goal.com со ссылкой на DAZN.

Холанд першёл в «Боруссию» в декабре прошлого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Нападающий подписал с дортмундским клубом контракт до 2024 года.

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