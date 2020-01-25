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«Валенсия» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Валенсия» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 25 января, состоится матч «Валенсия» — «Барселона». Встреча 21-го тура чемпионата Испании пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. В судейскую бригаду войдут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Рубен Руйперес Марин.

В первой части сезона «Барселона» встречалась с «Валенсией» в 4-м туре испанской Примеры. Матч на стадионе «Камп Ноу» завершился победой хозяев со счётом 5:2.

«Барселона» набрала 43 очка в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (31) — на 7-м месте.

Где смотреть матч «Валенсия» — «Барселона», во сколько начало, какой прогноз, какие ставки
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